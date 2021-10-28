"Euonia" karma resim sergisi İZEV yararına düzenlenecek - Son Dakika

İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (İZEV) öncülüğünde düzenlenen "Euonia" karma resim sergisi, 2 Kasım'da Maslak Luca FineArt Galeri'de açılacak.

Adını Antik Çağ felsefesinde "iyilik yapmak" ve "iyiliği yaymak" anlamında kullanılan kavramdan alan sergi, sanatsal amacının yanı sıra özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar yapan İZEV'e maddi katkı sağlamayı da hedefliyor.

Küratörlüğünü Ercüment Çilingiroğlu'nun üstlendiği sergide, eserleri dünya çapında ilgi gören 24 sanatçının farklı tekniklerle ürettiği büyük boy 40'a yakın eseri sergilenecek.

İlk kez izleyiciyle buluşacak eserlerin de yer alacağı sergi, 2-30 Kasım arasında açık kalacak.???????