Üye Girişi
Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı

18.10.2021 11:09
Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı

Bir son dakika haberine göre FATİH'te iki ayrı adrese yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi.

FATİH'te iki ayrı adrese yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi. Operasyonda, K.A., ve M.A., isimli şüpheliler gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de Fatih'te 2 ayrı adreste piyasaya sürülmek üzere sahte para olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, Fatih'te bulunan 2 adresten birine operasyon düzenledi. İlk adrese yapılan operasyonda K.A. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı. Adrese yapılan aramalarda, 201 bin lira ve 13 bin 500 dolar sahte para bulundu. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında tespit edilen ikinci adrese 15 Ekim'de düzenlenen baskında adrese bulunan M.A.,(40) isimli kişi gözaltına alınırken, operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda; Kesilmiş ve tabaka halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin dolar sahte para, 6 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet giyotin, 1 adet laminatör ve sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Sergilendi.Operasyon kapsamında yakalanan ve "Parada Sahtecilik" suçundan 16 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden, K.A. isimli kişi hakkında adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılırken M.A. isimli kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.


Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı
Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı
Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı
Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı
Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı

Ali Çağlar, dolar, Fatih, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi 11:14 Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Zam görüşmelerinde geri sayım başladı! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:08 Zam görüşmelerinde geri sayım başladı! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu 10:48 Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor 10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi 10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü 10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı 09:50 Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler 09:46 Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler

Son Dakika Haberleri
11:14 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
11:13 Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi
11:13 Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı
10:51 Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı
10:47 Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu
10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi
10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü
10:02 Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum
Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol         
11:15
Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı         
11:13
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı         
10:52
Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu         
10:45
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
"Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminata mahkum edildi         
10:18
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak         
09:26
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş         
23:32
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 11:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Fatih'te sahte para operasyonu kamerada: 2 gözaltı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement