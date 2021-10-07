Üye Girişi
Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı

07.10.2021 16:08
Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, bir köşe yazısında akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı.

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, bir köşe yazısında akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz Özdil ve avukatları katıldı.

Duruşmaya katılmayan akademisyen müşteki Ebubekir Sifil'i avukatı Mehmet Akif Mavi temsil etti.

Kimlik tespitinde aylık gelirini 40 bin lira olarak beyan eden sanık Özdil, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Dava konusu yazıda hakaret içeren unsurlar olduğunu düşünmediğini ifade eden Özdil, "Yazıyı yazma amacım müştekinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti. Müştekiyle kişisel bir husumetim olmadığı gibi müştekiye hakaret etme kastım da yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki avukatı Mehmet Akif Mavi, müvekkilini akademik programı nedeniyle hazır edemediğini belirterek, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın eylemi nedeniyle kamuoyu önünde müvekkilin saygınlığı zedelenmiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, bir sonraki duruşmada müştekinin ifadesinin alınmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Sifil'in, Yılmaz Özdil hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Özdil'in 19 Aralık 2020'de Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan yazısında, müşteki hakkında kullandığı ifadelerin basın ve ifade özgürlüğü kapsamına girmediği, eleştiri sınırlarını aştığı aktarılan iddianamede, yazı içeriğindeki ifadelerin müştekinin onur ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte olduğu vurgulanıyor.

İddianamede Özdil'in "zincirleme şekilde sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Asliye Ceza Mahkemesi, Ebubekir Sifil, Yılmaz Özdil, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TBMM'de Demirtaş gerginliği! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı 16:02 TBMM'de Demirtaş gerginliği! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi 15:57 Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi
KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu 15:53 KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı 15:27 Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı
TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu 14:34 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı 14:20 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
15:59 Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası
15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu
15:56 Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi
15:52 KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu
15:41 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
15:40 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış
15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
15:27 Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı
15:27 Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı
15:08 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz Yargıtay'dan emsal karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz         
16:04
Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası         
16:00
Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı         
15:57
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar         
15:42
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı         
14:31
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap         
12:44
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 16:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement