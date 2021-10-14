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Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi - Son Dakika

Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi

14.10.2021 18:42

Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi Gazi Üniversitesi öğrencileri, Erasmus Programı'na üye tüm ülkelerde 14-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen 'ErasmusDays' etkinliğinde bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi

ANKARA - Gazi Üniversitesi öğrencileri, Erasmus Programı'na üye tüm ülkelerde 14-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen 'ErasmusDays' etkinliğinde bir araya geldi.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak için Erasmus Programı'na üye tüm ülkelerde 14-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen ErasmusDays etkinlikleri Gazi Üniversitesi'nde yapıldı.

Programın açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, "Biz Erasmus faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Özellikle üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması, uluslararası tanınırlığımızın sağlanması, öğrencilerimizin uluslararası tecrübe kazanması, uluslararası alanlarda söz sahibi olması, uluslararası staj imkanlarını öğrenmesi, farklı kültürleri tanıması, kültürümüzü farklı ülkelerde yaşayan insanlara tanıtması bakımından bu değişim programlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler, etkinlik kapsamında hem Erasmus hakkında bilgi aldı hem de eğlendi. Etkinlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Sanat Topluluğu ve Ankara Kulübü Derneği Seğmenleri gösteri sergiledi.

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"

Gazi Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, düzenlenen program hakkında duygularını dile getirdi. Bir öğrenci "Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Kampüsümüzü ve okulumuzu çok seviyorum. Ayrıca Erasmus Programı açısında çok iyi buluyorum okulumuzu. Erasmus düşündüğüm için bu etkinliğe katıldık. Gayet güzel hocalarımız her şey açısından memnunum" diye konuştu.

Diğer öğrenci ise "Gazi Üniversitesinde okuyor olmak çok güzel bir duygu. Zaten kendi isteğimle yazdım. Çok güzel bir okul, kampüsü çok güzel. Herkese tavsiye ederim. İleriki senelerde Erasmus'a gitmeyi çok istiyorum. Çok güzel hazırlanılmış bir etkinlik, herkesi düşünmüşler. Okulumuz yine harika bir etkinlik yapmış" sözlerini kullandı.

Etkinliğin birinci günü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisi ve DJ performansı ile sona erdi.

Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi
Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi
Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi
Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi

Gazi Üniversitesi, 16 ekim, Erasmus, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi öğrencileri Erasmus Günleri'nde bir araya geldi - Son Dakika


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