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Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

08.10.2021 11:32
Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 bin 303 adet captagon hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira para ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 bin 303 adet captagon hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 2 bin 303 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL para ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi - Son Dakika
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