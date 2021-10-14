Üye Girişi
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı - Son Dakika

Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı

14.10.2021 13:53
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası babasından yapılan böbrek naklinin ardından gelişen başka bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası babasından yapılan böbrek naklinin ardından gelişen başka bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlunun yaşaması için böbreğini veren baba Önder Durmaz'ın, "Oğlum polisliği çok seviyordu, 'beni pasif göreve almazlar di mi?' diyordu" sözleri ise yürekleri dağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz'a yakın zamanda böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası görev yeri İstanbul'dan tedavi olmak üzere memleketi Gaziantep'e geldi.

Babasından böbrek nakli yapıldı, nakil sonrası gelişen başka rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Tedavi için memleketi Gaziantep'e gelen polis memuru Batuhan Semih Durmaz'a, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası Önder Durmaz'dan böbrek nakli yapıldı. Nakil sonrası değerleri normale dönen polis memuru Batuhan Semih Durmaz, taburcu işlemleri yapılırken gelişen ani ve başka bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

"Oğlum polisliği çok seviyordu, 'beni pasif göreve almazlar değil mi' diyordu"

Cenaze namazı öncesi Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başsağlığı dilediği polis memurunun babası Önder Durmaz, "Oğlum rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Böbreğimi verdim oğluma, çok iyi oldu. Taburcu olacaktı ama bir başka bir rahatsızlık sonucu fenalaştı. Oğlum oracıkta öldü, toprak oldu. Ameliyat sonrası, 'İnşallah beni pasif göreve almazlar' diyordu. Polisliği çok seviyordu, rahatsızlığına rağmen görevini düşünüyordu. Şimdi toprak oldu" diye konuşması ise yürekleri dağladı.

Genç polisin naaşı, cenaze namazı sonrası köyüne uğurlandı

Hayatını kaybeden polis memuru Batuhan Semih Durmaz için Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'ne uğurlandı.

Cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, kent protokolü, polis teşkilatı, hayatını kaybeden polisin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti 13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı

Son Dakika Haberleri
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving'in kaybı tam 15 milyon dolar Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving'in kaybı tam 15 milyon dolar         
13:48
Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı         
13:36
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
11:02
Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar         
10:52
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement