Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası babasından yapılan böbrek naklinin ardından gelişen başka bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlunun yaşaması için böbreğini veren baba Önder Durmaz'ın, "Oğlum polisliği çok seviyordu, 'beni pasif göreve almazlar di mi?' diyordu" sözleri ise yürekleri dağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Gaziantepli polis memuru Batuhan Semih Durmaz'a yakın zamanda böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası görev yeri İstanbul'dan tedavi olmak üzere memleketi Gaziantep'e geldi.

Babasından böbrek nakli yapıldı, nakil sonrası gelişen başka rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Tedavi için memleketi Gaziantep'e gelen polis memuru Batuhan Semih Durmaz'a, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası Önder Durmaz'dan böbrek nakli yapıldı. Nakil sonrası değerleri normale dönen polis memuru Batuhan Semih Durmaz, taburcu işlemleri yapılırken gelişen ani ve başka bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

"Oğlum polisliği çok seviyordu, 'beni pasif göreve almazlar değil mi' diyordu"

Cenaze namazı öncesi Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başsağlığı dilediği polis memurunun babası Önder Durmaz, "Oğlum rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Böbreğimi verdim oğluma, çok iyi oldu. Taburcu olacaktı ama bir başka bir rahatsızlık sonucu fenalaştı. Oğlum oracıkta öldü, toprak oldu. Ameliyat sonrası, 'İnşallah beni pasif göreve almazlar' diyordu. Polisliği çok seviyordu, rahatsızlığına rağmen görevini düşünüyordu. Şimdi toprak oldu" diye konuşması ise yürekleri dağladı.

Genç polisin naaşı, cenaze namazı sonrası köyüne uğurlandı

Hayatını kaybeden polis memuru Batuhan Semih Durmaz için Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'ne uğurlandı.

Cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, kent protokolü, polis teşkilatı, hayatını kaybeden polisin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP