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Güney Afrikalılar yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek - Son Dakika

Güney Afrikalılar yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek

31.10.2021 18:31
Güney Afrikalılar yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde seçmenler, yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde seçmenler, yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek.

Kayıtlı yaklaşık 26 milyon Güney Afrikalı seçmen, 1 Kasım'da yerel saatle 07.00'den itibaren oylarını kullanabilecek.

Seçimlerde, Johannesburg, Durban ve Cape Town dahil ülkenin büyük şehirlerinde genel olarak iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ve muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) adayları yarışacak.

Sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanacağı ülkede, ilk sonuçlar gece saatlerinde açıklanacak.

Yerel seçimler

Güney Afrika'da, 1 Kasım yerel seçimlerinde 257 belediyede yaklaşık 60 bin aday yarışacak.

Yapılan son anketler 1994 yılından beri iktidarda olan ANC'nin oylarının ilk defa yüzde 50'nin altına düşebileceğini gösteriyor.

ANC, 2016 yerel seçimlerinde Johannesburg, Durban, Ekurheleni ve Mangaung olmak üzere ülkenin 8 metropolünden 4'ünün belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

Ana muhalefet DA ise aynı seçimlerde Cape Town, Nelson Mandela Bay, East London ve Tshwane metropollerinde sandıktan zaferle ayrılmıştı.

Daha çok beyaz seçmenler tarafından desteklenen DA'nın seçim manifestosu, ülkenin büyükşehirlerindeki en önemli sorunlardan asayiş ve elektrik kesintisi sorunlarının çözülmesi vaatlerini merkeze alıyor.

EFF ise büyükşehirlerde henüz belediye başkanlığına sahip olmasa da 2021 seçimlerinin öne çıkan partilerinden biri olması bekleniyor.

Bu seçimlerde siyahlara toprak dağıtımı gibi popülist söylemleriyle dikkati çeken EFF'nin, yüksek işsizlik sorunuyla yüzleşen siyahi gençlerin oylarını hedeflediği biliniyor.

Seçimlerde 10 bin asker görevlendirilecek

Öte yandan, ülkede uzun süredir yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Johannesburg ve Durban başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde vatandaşlar seçimleri protesto ediyor.

Hafta içinde Johannesburg'un yoksul bölgelerinden Soweto bölgesinde bir grup protestocu yollara barikatlar kurarak, mevcut belediye hizmetlerine olan öfkelerini göstermişti.

Protestocuların, 1 Kasım'da bazı seçim merkezlerinde oy kullanılmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulunması öngörülüyor.

Hükümet, seçim sırasında yaşanabilecek olası olaylara müdahale etmek için 10 bin asker görevlendirdi.

Bununla birlikte Polis Bakanı Bheki Cele tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika Savunma Kuvvetlerine (SANDF) bağlı birliklerin seçim merkezlerinde konuşlandırılmayacağı bildirildi.

Seçim merkezlerinde Kovid-19 aşı noktaları kurulacak

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, ülke genelinde 1000 oylama istasyonunda seçim günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı noktaları kurulacağını duyurdu.

Bakan Phaahla, bu aşı noktalarının, aşılama oranlarının düşük olduğu bölgeleri hedefleyeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrikalılar yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrikalılar yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek - Son Dakika
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