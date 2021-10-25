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Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5'inci duruşma (2) - Son Dakika

Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5'inci duruşma (2)

25.10.2021 15:52
Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5'inci duruşma (2)

FABRİKA SAHİBİ: 16 AYDIR ADALET ARIYORUMSakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davanın 5'inci duruşmasında mahkeme heyeti, hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirdi.

FABRİKA SAHİBİ: 16 AYDIR ADALET ARIYORUM

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davanın 5'inci duruşmasında mahkeme heyeti, hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirdi. Bilirkişi raporu hakkında söz isteyen, fabrika sahibi tutuklu sanık Y.C., tesisin kurulması sırasında gerekli belgeleri tamamladıklarını ve işleyişin kanuna uygun olduğunu savundu. Y.C., "Benim hakkımda 14 tane iddia vardı ve ben bunların hepsini belgelerle çürüttüm. Patlayıcı üzerine fabrika kurmak istenildiği zaman da bütün bakanlıklardan görüşme sağlarsınız ve böyle bir tesis için en az 200 dönüm araziniz olması gerekir. Gerekli belgeler ve komisyon kararı sonrasında 6 ay içerisinde fabrikayı kurabilirsiniz. Raporda bizim için 'izinsiz ve ruhsatsız' yazmışlar. Bu sipariş üzerine yazılan bir rapor. 16 aydır tutukluyum. Bu raporun gelmesini bekliyorum, belki tutukluluk kalkar, diye. Adalet aranıyor, adalet aranır mı? Adalet herkese eşittir. Ben de 16 aydır adalet arıyorum. Bu zamana kadar 5 duruşma geçti; kimin doğru, kimin yanlış konuştuğunu siz gördünüz. Bu rapora göre 'bilinçli taksir'den 'taksir'e düşürülmesini ve babam ile kendimin sanıklıktan çıkarılmasını istiyorum" dedi.Y.C.'nin savunmasından sonra mahkeme heyeti tarafından verilen 1 saatlik aranın ardından duruşma, kaldığı yerden devam etti.


Sakarya, Mahkeme, Fabrika, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5'inci duruşma (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5'inci duruşma (2) - Son Dakika
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