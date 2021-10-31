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Hindistan'da çetelerin tahrip ettiği camilerin onarılacağı açıklandı - Son Dakika

Hindistan'da çetelerin tahrip ettiği camilerin onarılacağı açıklandı

31.10.2021 12:05
Hindistan'da çetelerin tahrip ettiği camilerin onarılacağı açıklandı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinde radikal Hindutva çetelerince tahrip edilen camilerin ve Müslümanlara ait evlerin onarılacağı bildirildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinde radikal Hindutva çetelerince tahrip edilen camilerin ve Müslümanlara ait evlerin onarılacağı bildirildi.

Hindu milliyetçisi Vishwa Hindu Parishad (Dünya Hindu Konseyi-VHP) örgütünün 26 Ekim Salı günü düzenlediği gösterinin ardından camiler, Müslümanlara ait ev ve dükkanlar tahrip edildi.

Ülkenin en büyük sosyo-dini cemaati Ulama-i Hind, yaptığı açıklamada, çetelerin verdiği zararın giderilmesine ve Müslümanların yağmalanan evlerinin onarılmasına karar verildiği bildirdi.

Cemaat üyelerinin, polisten izin alarak, eyalette saldırılardan en çok etkilenen bölgeleri tespit etmek için ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgedeki güvenlik yetkilisi Krishnendu Chakravertty, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta iki caminin hedef alındığını aktardı.

Chakravertty, camilere yönelik saldırının önlendiğini, durumun kontrol altına alındığını ve cuma günü namazların sorunsuz bir şekilde kılındığını söyledi.

Çok sayıda insan hakları grubu, camilerin yakılıp küle döndüğünü söylerken, eyalet polisi saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu yineledi.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Tripura eyaleti milletvekili Vinod Sonkar, hükümetin bölgedeki şiddet olaylarını araştırmak için komite kurduğunu duyurmuştu.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandh, saldırıları kınamış ve hükümeti olaylara gereken ilgiyi göstermemekle eleştirmişti.

Öte yandan, Bangladeş'te bir İslami siyasi parti lideri Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılara yönelik endişelerini dile getirdi.

İslami Andolan Bangladeş Müftüsü Syed Rezaul Karim, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın farklı eyaletlerindeki Müslümanların korktuğunu ve çaresiz olduğunu bildirdi.

Karim açıklamasında, Hindistan hükümetinin Müslümanlara yönelik şiddet gösteren çetelerin adalete teslim edilmesini istedi.

13 Ekim'de bazı bölgelerde şiddet olayları patlak vermişti

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla'da bulunan geçici Hindu tapınağında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de bazı bölgelerde şiddet olayları patlak vermişti.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki Müslümanlar, yüzlerce Hindu tapınağına ve evine saldırırken, polisle girdikleri çatışmalarda en az 5 kişi ölmüş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Rangpur'da bir Hindu genç, Facebook üzerinden Kabe'yi küçük düşürücü paylaşımı sonrası toplumsal şiddeti tetiklediği gerekçesiyle 19 Ekim'de tutuklanmıştı.

Öte yandan 21 Ekim'de Comilla'daki Hindu tapınağına Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirken görüntülenen İkbal Hüseyin isimli Müslüman yakalanmış, 23 Ekim'de ise Hinduları hedef alan şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Hindu, India, Salı, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da çetelerin tahrip ettiği camilerin onarılacağı açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da çetelerin tahrip ettiği camilerin onarılacağı açıklandı - Son Dakika
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