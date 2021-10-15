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İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

15.10.2021 17:30
İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki gündür haber alınamayan 57 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki gündür haber alınamayan 57 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya Şehreüstü Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerindeki evde yalnız yaşayan 57 yaşındaki Cengiz Bicici'den iki gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu Mahalle Muhtarı Hüseyin Yörük'e bildirdi. Yörük, emniyet güçlerine arayarak Cengiz Bicici'den iki gündür haber alınamadığını ifade ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek eve giren ekipler, Cengiz Bicici'nin oturma odasında yerde hareketsiz bir şekilde yatar halde buldu. Sağlık cansız bedeni ile karşılaştı. Bicici'nin cansız bedeni, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Dumlupınar, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


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