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İktisat tarihine ışık tutacak "Hazine Müzesi" yarın Başkentte açılıyor - Son Dakika

İktisat tarihine ışık tutacak "Hazine Müzesi" yarın Başkentte açılıyor

12.10.2021 12:45
İktisat tarihine ışık tutacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle inşa edilen ve uzun yıllar devlete ait para, altın rezervleri, kıymetli eşya ve belgenin muhafaza edildiği, kapısı ise kripto sistemle korunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hazine kasa dairesinin müzesi, yarın açılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle inşa edilen ve uzun yıllar devlete ait para, altın rezervleri, kıymetli eşya ve belgenin muhafaza edildiği, kapısı ise kripto sistemle korunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hazine kasa dairesinin müzesi, yarın açılacak.

Başkentin Ulus semtinde, Cumhuriyet döneminin ilk bakanlık binası Maliye Vekaleti'nin 1926'da inşa edilmesinin ardından Atatürk'ün emriyle Türkiye'nin para ve altın rezervleri ile kıymetli eşyaların güvenle korunması amacıyla hazine kasa dairesi yapıldı.

Uzun yıllar devletin eline geçen maddi varlıkların bir kısmının ve önemli uluslararası ekonomik sözleşmelerin orijinalleri ile devlet iç borçlanma senetleri, tahvil, bono gibi kıymetli evrakların muhafaza edildiği hazine kasa dairesinin de içerisinde yer aldığı tarihi yapı, aralarında Başbakanlığın da bulunduğu çeşitli kamu kurumlarınca kullanıldı. Yapı, 2013'te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine (ASBÜ) tahsis edildi.

ASBÜ tarafından hazine kasa dairesi ile etrafındaki diğer odaların, Anadolu eksenli devlet ve imparatorlukların iktisat tarihine ışık tutacak bir müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Dönemin canlı tanığı ve simgesi kabul edilen yapının restorasyonunda mevcut durumunun korunmasına önem verildi.

Hazine Müzesi, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait dikkati çeken iktisadi belgeleri ve diğer ülkelerden gelen farklı banknotları ile ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla yarın açılacak Hazine Müzesi'nin sanal turu "https://muze.asbu.edu.tr" adresinden yapılabiliyor.

Hafta içi ziyaret edilebilecek

Müze, hafta içi 10.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağı müzeye ziyaretçiler salgın dönemine mahsus olmak üzere randevuyla kabul edilecek.

Müzeyi ziyaret etmek isteyenler, "0312 596 44 44" telefon numarasından ve "https://muze.asbu.edu.tr" internet adresinden randevu alabilecek.

Engellilerin de Ulus'taki Çankırı Caddesi üzerinden müzeye kolaylıkla erişimi mümkün olacak. Engelli vatandaşlar veya yakınlarının ziyaretlerinden bir gün önce müze yönetimine haber vermesi durumunda tekerlekli sandalye temin edilecek. Müzenin engelli otoparkı da bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İktisat tarihine ışık tutacak 'Hazine Müzesi' yarın Başkentte açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İktisat tarihine ışık tutacak "Hazine Müzesi" yarın Başkentte açılıyor - Son Dakika
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