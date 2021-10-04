Küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.
Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.
Son Dakika › Teknoloji › Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı - Son Dakika