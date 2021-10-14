Üye Girişi
Irak seçimleri Şii partiler arasındaki kutuplaşmayı artırdı - Son Dakika

Irak seçimleri Şii partiler arasındaki kutuplaşmayı artırdı

14.10.2021 15:06
Irak seçimleri Şii partiler arasındaki kutuplaşmayı artırdı

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın İran'a yakın Şii parti ve gruplara karşı açık ara önde olması, Şii partiler arasındaki siyasi kutuplaşmanın artması sonucunu doğurdu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın İran'a yakın Şii parti ve gruplara karşı açık ara önde olması, Şii partiler arasındaki siyasi kutuplaşmanın artması sonucunu doğurdu.

Irak'ta askeri ve siyasi nüfuza sahip İran'a mesafeli olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalyeyle "Meclisin birinci partisi" unvanını aldı.

Sadr'ın bu yükselişi sürpriz sayılmıyor. En büyük halk tabanına sahip Şii siyasi ve dini lider, seçim propagandasını "100 milletvekili lazım" sloganını öne çıkarak yürüttü. Sadr, bu adımıyla Meclisin en büyük koalisyonunu oluşturarak yeni başbakanın Sadrcı olmasını istiyor.

Şii lider Sadr'ın karşısındaki isimlerden İran destekli eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin, Fetih Koalisyonunu da yanına alarak ittifak oluşturmak istediği biliniyor.

Sadr, Maliki ve Haşdi Şabi siyasi gruplarının olmadığı bir hükümeti amaçlarken, İran'a yakın cephe de Sadr'ın hükümet kurma çabalarını akamete uğratarak, Sünni ve Kürtlerle ittifak modeli üzerine çalışıyor. Bu durum, Şii partiler arasındaki siyasi kutuplaştırmayı daha da derinleştiriyor.

Sadr, ittifak çalışmalarını başlattı

Sadr, hükümet kurma çalışmaları bağlamında Mecliste ittifak görüşmeleri için komite oluşturdu.

Bu komitenin, Mecliste ittifakı oluşturmak için tüm yetkilere sahip olduğunu açıklayan Sadr, "Komite, üzerine soru işareti koyduğumuz taraflarla görüşmekten kaçınsın." ifadesini kullandı.

Şii liderin, görüşülmesini istemediği tarafların ise siyasi düşmanı olarak bilinen Maliki ve Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Diğer yandan İran'ın desteklediği Maliki'nin, yanına yenilgiye uğrayan Fetih Koalisyonu ile Ammar el-Hekim ve Haydar el-İbadi'yi de alarak hükümeti kurma çabasına girdiği ifade ediliyor.

Maliki'nin Sünni ve Kürtlerle de görüşme trafiğine başlayarak Sadr'ın hükümeti kurmasının önünü kesmek istediği aktarılıyor. Nitekim Maliki, seçimlerden bir gün sonra Amiri, İbadi, Hekim ve Sadr dışındaki diğer Şii liderleri evinde toplayarak, Sadr'a karşı Meclis çoğunluğu oluşturmanın yollarını aradı.

Söz konusu Şii liderler, dün akşam da Amiri'nin evinde bir araya geldi. Bu toplantı sonrası yapılan açıklamada ise seçim sonuçlarının kabul edilmediği belirtildi.

İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve onun bünyesinde yer alan Asayib Ehlilhak Hareketi ile Irak Hizbullahı'nın siyasi ayağı olan Hukuk Hareketi, seçim sonuçlarına hile karıştırıldığını iddia ediyor.

Irak'ın yeni Meclisinde Ekim 2019 halk gösterilerinden doğan gruplar da yer alacak. Seçimlerde İmtidad (Uzantı) Koalisyonu 9 sandalye kazanırken, Kerbela merkezli İşrakat Kanun ise Meclise 6 vekil gönderdi.

Bağdat ve güney kentlerden Şii bağımsız, liberal ve seküler görüşlü adaylardan da seçimi kazananlar oldu. Ekim protestolarından doğan hareketler ve bağımsızların bir araya gelmesi halinde 30'a yakın vekilden oluşabilecek "muhalif grubun" doğacağı düşünülüyor.

Yeni dönemde Irak'ta hükümetin kurulması için "Sadr, Halbusi ve Barzani ittifak modelinin" doğabileceği ihtimal dahilindeyken, Maliki'nin buna karşı bir ittifak oluşturacağı ve bunun Şii-Şii siyasi krizini derinleştireceği öngörülüyor.

Seçimlerde Hekim ve İbadi'nin oluşturduğu ittifak 4 sandalye kazanırken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 33, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 15, Yeni Nesil Hareketi 9, Kürdistan İslami Partisi 4 ve Kürt Adalet Partisi de Mecliste 1 sandalye elde etti.

Ekim, İran, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak seçimleri Şii partiler arasındaki kutuplaşmayı artırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis 14:51 Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak 14:44 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü 14:02 Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
15:11 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin         
15:11
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 15:32:12. #1.12#
SON DAKİKA: Irak seçimleri Şii partiler arasındaki kutuplaşmayı artırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement