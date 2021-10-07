Irak'ta genel seçimler öncesi yarın güvenlik güçleri ve iç göçmenler oy kullanacak - Son Dakika

Irak'ta 10 Ekim Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesi yarın güvenlik güçleri ile kamplarda yaşayan iç göçmenlerin de bulunduğu 1 milyonu aşkın seçmen sandığa giderek oylarını kullanabilecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkan Yardımcısı Nibras Ebu Sevda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçim komiserliğindeki verilere göre, yarınki özel oylama gününde oy kullanabilecek 1 milyon 196 bin 529 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 75 bin 727'sini güvenlik unsurları, 120 bin 126'sını kamplarda yaşayan iç göçmenler, 676'sını da tutuklu ve hükümlüler oluşturuyor. " dedi.

Irak'ta halen ülke içinde yerlerinden edilmiş iç göçmenlerin yaşadığı 28 kamp bulunuyor. Bunların 26'sı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi içerisinde, diğer ikisi de Musul ve Enbar'da yer alıyor.

Yüksek Seçim Yüksek Komiserliği tarafından yarın yapılacak "özel oylama gününe" dahil edilmeyen Haşdi Şabi unsurları ise halkın geneli gibi oylarını 10 Ekim Pazar günü kullanabilecek.

Erken genel seçimler için geri sayımın sürdüğü yaklaşık 40 milyon nüfuslu Irak'ta, 24 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Irak Meclisi de seçim nedeniyle bugün kendini feshetti.