İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı - Son Dakika

Azerbaycan'da, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Ali Ekber Ocaknejat'ın faaliyet gösterdiği ofis ile Hüseyniye Camisi kapatıldı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, Bakü'deki ofis ve caminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Zahidov, Kovid-19 nedeniyle başka mekanların da kapatıldığını belirterek "Son günlerde koronavirüs enfeksiyonunun yayıldığı yerlerden biri de Hüseyniye Camisi. Diğer yerler gibi Hüseyniye Camisi de kapatıldı. Şu anda epidemiyolojik servis orada uygun önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.