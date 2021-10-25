Üye Girişi
İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU - Son Dakika

İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU

25.10.2021 12:53

TÜRK Kızılayı tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na kan bağış standı kuruldu.

TÜRK Kızılayı tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na kan bağış standı kuruldu. Standın açılışını yapan ve kan veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, "Kan demek hayat demek. Belki de burada bir kişinin vereceği kan, bir hastanın hayatını kurtaracak" dedi.

İstanbul'da 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay Haftası nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın içerisine kan bağış standı kuruldu. Standın açılışına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Başsavcı vekilleri, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve adliye personeli katıldı.

"BELKİ DE BURADA BİR KİŞİNİN VERECEĞİ KAN, BİR HASTANIN HAYATINI KURTARACAK"

Burada konuşma yapan Başsavcı Şaban Yılmaz, "Bugün güzel bir etkinlik için, hayırlı bir iş için burada bulunmaktayız. Kızılay'ımızın, adliyemizde ara verdiği kan bağışı kampanyasına bugün itibarıyla tekrar başlamış oluyoruz. Pandemi öncesinde bu tür kampanyalar adliyemizde oluyordu. Pandemi sürecinde ara verildi ancak pandemi süreci bir türlü bitmeyince tekrar bu kampanyalara başlamak istediklerini bize ilettiler. Bizim adliyemiz büyük bir adliye, yaklaşık 6 bin civarında çalışanı olan, günlük 20-25 bin kişilik giriş-çıkışı olan bir adliye. Bizlerin de katkı verebileceğini umduğumuz için tekrar bu kampanyaların başlamasına bizler de onay verdik. Sağlığı elverişli olan, herhangi bir engeli olmayan gerek çalışanlarımız, gerek avukatlarımız gerek vatandaşlarımızın destek vermesini istiyoruz. Kan önemli bir şey. Kan demek hayat demek. Belki de burada bir kişinin vereceği kan, bir hastanın hayatını kurtaracak. Bu vesileyle 'kan verelim ki, ihtiyacımız olduğunda bize de kan versinler' şiarıyla bu kurdeleyi keselim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başsavcı Yılmaz, kurdele kesiminin ardından kan verdi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU
İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU
İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU
İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Çağlayan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü 12:52 Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim 12:44 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç 12:40 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Çocuğuyla intihara kalkışan kadını, otobüs şoförü kurtardı! Anbean kamerada 12:00 Çocuğuyla intihara kalkışan kadını, otobüs şoförü kurtardı! Anbean kamerada Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler

Son Dakika Haberleri
12:43 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
AK Parti'den ekonomi mesajı: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi mesajı: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:15
WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a "Negatif" sonuç yansıttılar         
12:50
Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak         
12:41
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri         
12:10
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 13:24:08. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement