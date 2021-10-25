İSTANBUL ADLİYESİ'NE KAN BAĞIŞ STANDI KURULDU - Son Dakika

TÜRK Kızılayı tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na kan bağış standı kuruldu. Standın açılışını yapan ve kan veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, "Kan demek hayat demek. Belki de burada bir kişinin vereceği kan, bir hastanın hayatını kurtaracak" dedi.

İstanbul'da 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay Haftası nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın içerisine kan bağış standı kuruldu. Standın açılışına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Başsavcı vekilleri, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve adliye personeli katıldı.

"BELKİ DE BURADA BİR KİŞİNİN VERECEĞİ KAN, BİR HASTANIN HAYATINI KURTARACAK"

Burada konuşma yapan Başsavcı Şaban Yılmaz, "Bugün güzel bir etkinlik için, hayırlı bir iş için burada bulunmaktayız. Kızılay'ımızın, adliyemizde ara verdiği kan bağışı kampanyasına bugün itibarıyla tekrar başlamış oluyoruz. Pandemi öncesinde bu tür kampanyalar adliyemizde oluyordu. Pandemi sürecinde ara verildi ancak pandemi süreci bir türlü bitmeyince tekrar bu kampanyalara başlamak istediklerini bize ilettiler. Bizim adliyemiz büyük bir adliye, yaklaşık 6 bin civarında çalışanı olan, günlük 20-25 bin kişilik giriş-çıkışı olan bir adliye. Bizlerin de katkı verebileceğini umduğumuz için tekrar bu kampanyaların başlamasına bizler de onay verdik. Sağlığı elverişli olan, herhangi bir engeli olmayan gerek çalışanlarımız, gerek avukatlarımız gerek vatandaşlarımızın destek vermesini istiyoruz. Kan önemli bir şey. Kan demek hayat demek. Belki de burada bir kişinin vereceği kan, bir hastanın hayatını kurtaracak. Bu vesileyle 'kan verelim ki, ihtiyacımız olduğunda bize de kan versinler' şiarıyla bu kurdeleyi keselim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başsavcı Yılmaz, kurdele kesiminin ardından kan verdi.