Üye Girişi
İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 3 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 3 şüpheli daha yakalandı

26.10.2021 20:37

İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 3 şüpheli daha yakalandı Tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşma kapsamında Kağıthane ve Eyüpsultan'da ele geçirilen 227 parça tarihi eserle ilgili Kartal ve Gaziosmanpaşa'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi Operasyonda...

İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 3 şüpheli daha yakalandı

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşma kapsamında Kağıthane ve Eyüpsultan'da ele geçirilen 227 parça tarihi eserle ilgili Kartal ve Gaziosmanpaşa'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi

Operasyonda antik dönemlere ait yüzükler, gözyaşı şişeleri ve tabloların da aralarında olduğu 51 parça tarihi eser ele geçirildi

Antika eserlerin ticaretini yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da kültür eserleri kaçakçılarına yönelik 23 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından gerçekleştirilen yeni operasyonda antik dönemlere ait yüzükler, gözyaşı şişeleri ve tabloların da aralarında olduğu 51 parça tarihi eser daha ele geçirildi. Antika eserlerin ticaretini yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Açılan soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadim medeniyetlere ait antika eserlerin illegal ticaretini yaptıklarından şüphelenilen bazı kişileri takibe almış, 23 Ekim'de Kağıthane ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 2 kişiyi gözaltına almıştı.

O tarihte ele geçirilen 227 parça eserle bağlantı olduğu düşünülen 3 şüpheli daha dün Gaziosmanpaşa ve Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Arkeoloji uzmanı polisin de katıldığı operasyonda ön yüzlerinde insan figürü bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çeşitli form ve ebatlarda sikkeler ile antik dönemlerde yaşayan insanların günlük hayatlarında kullandıkları parfüm şişeleri, çeşitli form ve abatlarda cam malzemeler, yüzükler, gözyaşı şişeleri, farlı form ve ebatlara bezekli tablo ve Hristiyanlık döneminde kullanıldığı düşünülen toplam 51 parça eser daha ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 3 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı 20:16 ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı 19:47 "Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi 19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi
Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin 18:51 Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı 18:05 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı         
20:33
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi         
19:55
Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı         
19:31
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı         
18:26
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi         
17:54
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 20:42:15. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 3 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement