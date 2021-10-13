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İstanbul'da taksicilere ceza yağdı - Son Dakika

İstanbul'da taksicilere ceza yağdı

13.10.2021 13:10
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı

İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetimlerini sürdürdü.

İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetimlerini sürdürdü. Yolcu seçen, emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı. Sivil ekipler kısa mesafede yolcu almayan sürücülerin aracı bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi. Eminönü'nde sivil trafik polislerini aracına almayanlar ve kurallara uymayan sürücüler denetim noktasında durduruldu.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİ CEZA YEMEMEK İÇİN ÇEŞİTLİ BAHANELER İLERİ SÜRSE DE CEZADAN KAÇAMADI

Denetim kapsamında 3 taksi sürücüsüne sivil trafik ekibini aracına almadığı için bin 339 TL para cezası kesilerek araçları trafikten 10 gün men edildi. 2 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için 144'er TL, 1 sürücüye de seyir halinde cep telefonu kullandığı için 314 TL cezai işlem uygulandı.

"TURİSTLE TELEFONDAN ÇEVİRİ İLE KONUŞUYORUZ"

Seyir halinde cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü Nazım Kaldırımcı, "Turistle telefondan çeviri ile konuşuyoruz. Turist bana bir şey söylüyor, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Memur bey de telefonla konuşuyorum diye ceza kesiyor" dedi.

"ÖNÜNE GELEN ARAÇLA ÇIKIYOR"

Denetimlerle ilgili konuşan taksi sürücüsü Alpaslan Mermer, "Çok yerinde ve güzel bir olay. Destekliyorum. Diğer türlü çok kaçak araç kullananlar var. Önüne gelen araçla çıkıyor. Bu sefer bizi kötülüyorlar. Biz normal çalışıyoruz. Benim bütün evraklarım tam" diye konuştu.

"İÇİMİZDE ÇOK ÇÜRÜK ELMA VAR"

Aracına binenin sivil polis olduğunu anlamadığını ifade eden Behçet Olgun, "Kemerim takılıydı. Müşteri indirdim. Bagajını aşağıya indirdim. Tekrar bindim bağladım. Arkadaşa da ikaz ettim. İçimizde çok çürük elma var. Ayıklanmasını istiyoruz" dedi.

"TRAFİK YOĞUNDU YOLCUYU ALAMADIM"

Yolcu seçmekten ve kemer takmamaktan ceza kesilen Nurdoğan Çetinoğlu ise "Kemeri taktım ama müşteri inince çıkardım. Trafik yoğundu, yolcuyu alamadım. Işık yandı" şeklinde konuştu.

"NEREYE GİTTİĞİNİ DE SORMADIM"

Sivil trafik polislerini aracına almayan taksi sürücüsü Mehmet Duyuş, "Arkadaş el kaldırdı. Ben de otelde çalışıyorum. Durağa yöneldim. Kimseye müşteri de sormadım. Nereye gittiğini de sormadım ve durmadım" dedi.

(Caner Sönmez - Fırat Sever/İHA)

İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı

Türk Lirası, İstanbul, Tragger, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksicilere ceza yağdı - Son Dakika


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