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İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada - Son Dakika

İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada

20.10.2021 09:40

İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı.

İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan geriye demir yığını kaldı

İSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde karton yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 07.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti İstanbul Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki karton yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kamyoneti alev topuna döndüren yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Aracın yanma anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi o sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada
İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada
İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada
İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul Havalimanı, Kamyonet, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı...O anlar kamerada - Son Dakika
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