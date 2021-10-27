İzmir ve Manisa'daki silahlı kaçakçılığı operasyonunda 12 gözaltı - Son Dakika

İzmir ve Manisa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Kemalpaşa, Menemen ile Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de 15 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız 9 tabanca ile 50 fişek, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.