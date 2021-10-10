Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi - Son Dakika

Dünyada göç eden bozayıların yaşadığı tek bölge olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, beslenmek için çöplüğe giden bozayı ailesi görüntülere yansıdı.

Yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne giden bozayılar, yavruları ile birlikte tehlikeli bir yolculuk yapıyor.

Orman içinden gelen ayılar, önce kara yolunu, ardından demir yolunu geçerek çöplüğe ulaşıyor. Burada buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar tekrar ormanlık alana dönüyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ayıların çöplükten beslenmesinin ekolojik bir tuzak olduğunu söyledi.

Bozayıların bu mevsimde kuşburnu ağaçlarıyla beslenmesi gerektiğini anlatan Çoban, "Kış uykusuna hazırlık yapmaları için ormanda daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyordu ancak bölgede bulunan çöplük onlar için ekolojik tuzak. Bazı bozayılar, hazır besin olan çöpe odaklandıkları için sadece çöpten besleniyorlar. Ormanlarda beslenmedikleri zaman, orman için faydaları azalıyor. Bu durumu yavrularına öğreterek geleceğe de aktarıyorlar. Bu da bizim için tehlikeli bir durum." diye konuştu.

Ayıların çöplüğe gidişlerinin hem kendileri hem de insanlar için tehlike arz ettiğini dile getiren Çoban, "Karayolları o bölgede levhalama çalışmaları yaptı. Yine de bu bölgelerden geçen sürücülerin dikkat etmesi lazım. Ayrıca demir yolları da çöplük içinde olduğu için makinistlerin bu bölgeden geçerken dikkatli ve ağır geçmesi konusunda uyarılar yapılıyor." ifadelerini kullandı.