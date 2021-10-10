Üye Girişi
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi - Son Dakika

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi

10.10.2021 11:22
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi

Dünyada göç eden bozayıların yaşadığı tek bölge olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, beslenmek için çöplüğe giden bozayı ailesi görüntülere yansıdı.

Dünyada göç eden bozayıların yaşadığı tek bölge olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, beslenmek için çöplüğe giden bozayı ailesi görüntülere yansıdı.

Yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne giden bozayılar, yavruları ile birlikte tehlikeli bir yolculuk yapıyor.

Orman içinden gelen ayılar, önce kara yolunu, ardından demir yolunu geçerek çöplüğe ulaşıyor. Burada buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar tekrar ormanlık alana dönüyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ayıların çöplükten beslenmesinin ekolojik bir tuzak olduğunu söyledi.

Bozayıların bu mevsimde kuşburnu ağaçlarıyla beslenmesi gerektiğini anlatan Çoban, "Kış uykusuna hazırlık yapmaları için ormanda daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyordu ancak bölgede bulunan çöplük onlar için ekolojik tuzak. Bazı bozayılar, hazır besin olan çöpe odaklandıkları için sadece çöpten besleniyorlar. Ormanlarda beslenmedikleri zaman, orman için faydaları azalıyor. Bu durumu yavrularına öğreterek geleceğe de aktarıyorlar. Bu da bizim için tehlikeli bir durum." diye konuştu.

Ayıların çöplüğe gidişlerinin hem kendileri hem de insanlar için tehlike arz ettiğini dile getiren Çoban, "Karayolları o bölgede levhalama çalışmaları yaptı. Yine de bu bölgelerden geçen sürücülerin dikkat etmesi lazım. Ayrıca demir yolları da çöplük içinde olduğu için makinistlerin bu bölgeden geçerken dikkatli ve ağır geçmesi konusunda uyarılar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış, Kars, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi 11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine 11:06 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor 11:01 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı 10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası 10:20 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı 10:13 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 10:05 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı

Son Dakika Haberleri
11:16 Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş
11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi
11:05 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
11:00 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
10:12 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı
Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş         
11:16
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi         
11:02
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti         
10:26
Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı         
10:22
Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi. Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi.         
10:18
Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda         
10:08
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor         
00:09
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 11:28:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement