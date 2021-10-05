Kavga ettiği 2 kardeşi bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet Ali Doğancı (23) ve Emre Doğancı (20) kardeşleri bıçakla yaralayan Hasan Böbrekkaya, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hasan Böbrekkaya, husumetli olduğu Mehmet Ali ve Emre Doğancı kardeşlerle konuşmak için buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Böbrekkaya iki kardeşi bıçakladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Böbrekkaya ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.