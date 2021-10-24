Kayalık alana düşen paraşütçü ağır yaralandı - Son Dakika

Kayalık alana düşen paraşütçü ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşen bir paraşütçü ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşen bir paraşütçü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Çamyurdu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ali Dağı Paraşüt Alanı'ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü. Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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