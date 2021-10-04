Kayseri'de 4 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından 4 kilo 200 gram kurumaya bırakılmış esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; ilçede bulunan bir evin çatısında arama yapıldı. Yapılan aramada, kurumaya bırakılmış vaziyette 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ