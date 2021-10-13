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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

13.10.2021 15:32
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yahyalı ilçesine yapılan 50 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yarın yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yahyalı ilçesine yapılan 50 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yarın yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı ilçesi ve kırsalına kazandırılan yatırımlar ile Kayseri Valiliği ve Yahyalı Belediyesinin ilçeye kazandırdığı toplam 50 milyon lira bedelli yatırımların toplu açılışı gerçekleştirilecek.

Tören kapsamında 15 milyon 118 bin 93 lira Delialiuşağı ve Yeşilköy Su Deposu ve Şebeke Yapımı, 5 milyon 51 bin 933 liralık Büyükçakır Mahallesi Arıtma Tesisi, 2 milyon 600 bin liralık Kapuzbaşı Cami ve Kur'an Kursu yapımı, 4 milyon 800 bin liralık 12 suni çim futbol sahası yapımı, 1 milyon 700 bin liralık 17 mahalle konağı yapımı, 21 milyon liralık sathi asfalt kaplama yapımı ve 500 bin liralık çocuk oyun parkları olmak üzere 50 milyon lirayı aşkın kırsal mahallelere yatırımın toplu açılışı yapılacak.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesinden ziyaretler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetimini kabul etti.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükkılıç, eğitimin olmazsa olmazları olduğunu belirtti. Ülkeyi dünyada en iyi konuma ulaştırmanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Büyükılıç, bu alanda üzerlerine düşeni yapma yönünde gayret gösterdiklerini kaydetti.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan da eğitime katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Talas ilçesindeki okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür plaketi verdi.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete sendika yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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