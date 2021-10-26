"Kıbrıs Zafere Doğru", izleyenlere duygusal anlar yaşatacak - Son Dakika

Dizinin yeni bölümünde neler olacak:

Dört taraftan kuşatılmış olan Erenköy, son kurşuna kadar mücadele yemini eder. Şimdi vakit ölüm vaktidir. Bütün mücahitler sevdikleriyle helalleşir ve direniş için silahlarına sarılır. Cephede erkekler, geride onların haberini bekleyen ve yaralılara bakan kadınlar kendilerini ve Kıbrıs Türkü'nü yaşatacak cevabın ancak ve ancak semalardan geleceğini bilmekte, gözleri gökyüzünde Türk uçaklarını beklemektedir.

Ankara ise büyük bir yol ayrımındadır. Ya adaya ilk kez müdahalede bulunacak karşısında Amerika, İngiltere, Rusya ve Yunanistan'la savaşın eşiğine gelecek ya da on binlerce Kıbrıs Türkü'nün ölümünü ve adadaki Türk varlığının sona erişini izleyecektir.

Mücahitler, Erenköy'de kanının son damlasına kadar direnirken Yüzbaşı Cengiz Topel, savaş jetinin başında kendisine verilecek emri beklemektedir.

Erenköy'de bir milat yaşanır; Türkiye, Kıbrıs Türkü için ilk resmi müdahalede bulunur. Bedelleri büyük olacak bu müdahale tarihe Erenköy Destanı olarak geçecektir.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, "Kıbrıs Zafere Doğru" unutulmaz yeni bölümüyle 29 Ekim Cuma akşamı saat 20:00'de TRT 1'de...