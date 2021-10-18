Kınık Belediyesi, 2. Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'nda yer aldı - Son Dakika

Kınık Belediyesi, 2. Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'nda yer aldı
18.10.2021 08:59
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, bağımsız el sanatları atölyeleri ve 10'un üzerinde ülkenin yer aldığı fuara Kınık Belediyesi kilim atölyesi ile katılım sağladı.
2.Craft İstanbul El Sanatları Fuarı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı. Kınık Belediyesi, Halk Eğitimi Merkezi ve İşkur iş birliğiyle açılan, kilim dokuma kursunda Kınıklı kadınların yetenekli ellerinde dokunan ünlü Kınık kilimi, Tarihin geleneksel renklerini ve desenlerini yaşatarak aynı zamanda kadınların gelir kaynağı oluyor . Kınık Belediyesi'nin de Kilim atölyesi standıyla katıldığı fuara, Endonezya da kardeş ülke olarak katıldı. Fuarda 130 katılımcı, 400'ün üzerinde el sanatları sanatçısı ve 10'un üzerinde ülke yer aldı.
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