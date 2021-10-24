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Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu - Son Dakika

Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu

24.10.2021 13:38
Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bir yıl önce çıkan yangında zarar gören 1200 dönümlük alanda doğa kendini yeniledi.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bir yıl önce çıkan yangında zarar gören 1200 dönümlük alanda doğa kendini yeniledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, deltada geçtiğimiz yıl eylül ayında sahil kenarındaki sazlık ve ormanlık alanda çıkan, subasar Galeriç Ormanı'na da sıçrayan yangın nedeniyle zarar gören bölgenin kısa sürede kendini yenilediğini söyledi.

Türkiye'de doğal yapısını koruyabilmiş ender subasar orman ve sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası'nın doğal yapısının özenle korunduğuna işaret eden Yavuz, "Geçen yılki yangında zarar gören alan, subasar ormanlar değil, çalılık, yungus ve sazlıklardan oluşan bir alandı. Burada tek yıllık bitkiler vardı ve çok kısa sürede vejetasyon kendini yeniledi. Burada bir yıl sonra yaban hayatın canlandığını görüyoruz. Kuşların, sürüngenlerin tekrar alanda yaşamaya başladığını gözlemliyoruz. Alan, hiç müdahale edilmeden kendini yeniledi." dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise yangının ardından doğaya müdahalede bulunulmadığını, doğanın kendisini eski haline getirdiğini anlattı.

Alanın kısa sürede eski haline gelmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Burası biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alan. Yangında özellikle sürüngenler ve memeli canlılar büyük zarar gördü. Bölgedeki kuşlar üreme döneminde değildi, göç dönemi başlamış durumdaydı. Bu da en büyük avantajımız olmuştu. Alan yeşermeye başladı. İnşallah daha da iyi olacak. Kızılırmak Deltası bizim için çok önemli bir yer. Kuşlarıyla, mandalarıyla, yılkı atlarıyla özel bir yer. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 'kesin korunacak hassan alan' ilan edilmişti. Dolayısıyla söz konusu alanı önemsiyoruz."

???????Kızılırmak Deltası

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Deltada balaban, erguvani balıkçıl, kara leylek, kaşıkçı, boz ördek, çıkrıkcın, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, sazhorozu, uzunbacak, kocagöz, bataklık kırlangıcı, çizgili ötleğen, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, dikkuyruk, küçük martı ve akkanatlı sumru gibi türler izlenebiliyor.

Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu
Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu
Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu
Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu
Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu

UNESCO Dünya Mirası, Bafra Ovası, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu - Son Dakika
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