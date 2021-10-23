Üye Girişi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3) - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)

23.10.2021 16:05
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)

KIBRIS GAZİLERİ İLE BULUŞTUKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Hatay'da, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

KIBRIS GAZİLERİ İLE BULUŞTU

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Hatay'da, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile çok sayıda gazi ve ailesinin katıldığı toplantıda konuşan Tatar, Kıbrıs gazileri ile buluştuğunda ailesiyle buluşuyormuş gibi sevindiğini söyledi. Konuşmasının başında, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyen Tatar, gazilere de sağlık diledi. Tatar, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kıbrıs Türkü her zaman vefalıdır. Bize özgürlüğümüzü bahşedenlere vefalıdır. Bugün bağımsız Kıbrıs varsa o gün orada savaşan Türkler sayesindedir. O günden bugüne devlet kurduk. Doğu Akdeniz'de milli çıkarları korumak için denizde, havada ve karada KKTC'nin önemi ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs Harekatı çok önemlidir. O harekatı yapana minnetimiz devam edecektir. Bu sebeple bu minneti anlatmak benim boynumun borcudur. Çeşitli sıkıntılar olabilir. Rum-Yunan ikilisi hala bize kısıtlama yapıyor. Ama benim cumhurbaşkanı seçilmem ile yeni dönem başladı. Bu yeni dönemde tek devletli federatif bir çözüm kabul edilemez. Çoğunluk olan Kıbrıs Türk halkını asimile etmek ve 1974'ün gerisine götürmek istiyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle iki devletli bir çözüm süreci yaşanıyor. Orada Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek. Türk askeri de Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek. Benim orada olmam sizlerin verdiği mücadelenin taçlanmasıdır. Çünkü biz hep bunu bekledik. Kahraman Mehmetçikler Kıbrıs'a adım atarak bizim mücahitlerimizle birlikte bir mücadele ortaya koydular. Kıbrıs Türkü'nün bağımsız bir devlete kavuşması size nasip oldu. Bunu korumak da bize nasip oldu. Bundan dolayı artık Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olabilecektir. KKTC'ye kendi geleceğini tayin etme hakkı ve Türkiye'nin orada kalma garantisi verilirse ancak böyle bir anlaşmaya imza atarız. Eğer 'Türk askeri gidecek' derlerse biz bu anlaşmaya yokuz. Çünkü ben sizi nasıl özlemle beklediğimizi biliyorum. Çünkü biz Osmanlı'nın 1571'de Kıbrıs'ı fethinden sonra oraya yerleşenlerin torunlarıyız. Bunun mücadelesini de biz devam ettiriyoruz. Bizim Türkiye ile münasebetimiz her zaman iyi olmalıdır. İnşallah gelecekte de buradaki varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Dünyaya karşı da Kıbrıs Türkünün arkasında Türkiye var diyeceğiz."


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3) - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir 15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı 15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor 15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı 15:38 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 13:52 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:02 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
15:12 Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi
Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak         
16:03
Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı         
15:58
Düdüklü tencere patladı, çalışanlar saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere patladı, çalışanlar saniyelerle kurtuldu         
15:42
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı         
15:39
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı         
15:21
19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti         
14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin         
14:00
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
6,5 milyar dolarlık altın rezervi keşfedilmişti! Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi keşfedilmişti! Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
10:21
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 16:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (3) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement