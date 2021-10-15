KKTC'de düzenlenen 38. Ulusal Nefroloji Kongresi 17 Ekim'e kadar devam edecek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 38. Ulusal Nefroloji Kongresi'nde, nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon konuları masaya yatırılacak.

Türk Nefroloji Derneğinin 13 Ekim'de Girne'de başlayan kongresine, 900'ü aşkın iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, diyaliz hekimi ve hemşiresi ile çok sayıda akademisyen katılıyor.

Nefroloji alanında eğitim, araştırma ve bilim atmosferi oluşturulması amacıyla organize edilen kongrenin kapsamında, nefrologlar için temel immünoloji kursu, klinik araştırmalarda temel ve ileri istatistik kursu ve temel nefro-radyoloji kursu da bulunuyor. Bunların yanı sıra 37 panel, 11 sempozyum ve 3 konferansta, nefroloji alanına giren konulardaki bilimsel yenilikler ele alınıyor.

Nefroloji eğitimi ve pratiğine ilişkin sorunların ve diyaliz geri ödeme sistemlerinin de ayrıntılı olarak tartışıldığı kongre, 17 Ekim'e kadar devam edecek.