Kocaeli'de kaza yapan pikaptan yasa dışı avlanan kızıl geyik çıktı - Son Dakika

Kızıl geyiği yasa dışı olarak avlayan ve 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, kızıl geyiğe el koydu.

Jandarma ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinde pikapın bagajında avlanması yasak olan içi boşaltılmış kızıl geyik bulundu.

Kazada yaralanan pikap sürücüsü ve yanındaki Ö.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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