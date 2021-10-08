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Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi hizmete başladı - Son Dakika

Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi hizmete başladı

08.10.2021 14:37
Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi hizmete başladı

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel yansımalarından biri olan Sosyal Destek Merkezi kapılarını açtı.

Başkan Batur, Konak Belediyesi ve Türk Kızılayı Konak Şubesi ortaklığında hayata geçirilen Sosyal Destek Merkezi'nin yerel yönetimin, kurumlar arası işbirliği ve sivil toplumla beraber hayata geçirdiği bir proje olduğunun altını çizerek "Birlikte Konak" vurgusu yaptı.

Konak Belediyesi ve Türk Kızılayı Konak Şubesi ortaklığında hayata geçirilen Sosyal Destek Merkezi, ihtiyaçlı vatandaşlar için tam kapasite hizmete başladı. Gıda Market ve Giysi Market'ten oluşan merkez,Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP İzmir İl Yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Ak Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar yer aldığı törenle kapılarını açtı.

Batur: "Birlikte Konak" anlayışıyla çalıştık

Konak Belediyesi olarak sosyal projeleri ve dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmaları her zaman ön planda tuttuklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yapılan çalışmalarda "Birlikte Konak" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. İhtiyaçlı vatandaşların, ücretsiz yararlanacağını sosyal Destek Merkezi'nin Birlikte Konak anlayışıyla hayata geçtiğini vurgulayan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal Destek Merkezimiz, Birlikte Konak anlayışıyla harekete geçtiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları hep birlikte hareket ederek hizmet ürettik. Mühim olan vatandaşımıza iyi hizmeti alması. Bu çalışma 'Birlikte Konak' anlayışıyla, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğru hizmeti yönlendirmek ve yönetmek konusunda yapılan bir çalışma oldu. Hem çalışmanın başlamasındaki, hem de bundan sonra verecekleri destek için Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de her zamanki gibi tam destek sağlayan meclis üyesi kardeşlerime. Bugün burada çok güzel bir tablo var. Tüm siyasi partilerin ilçe başkanları, Kızılay'ımızın değerli yöneticileri burada. Büyük bir dayanışma ve birliktelikle açtığımız Sosyal Destek Merkezimizin başarılı olacağından ve ihtiyacı olan vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet edeceğinden hiç şüphemiz yok."

Konak dayanışma örneği oldu

Konak'ta pandemi sürecinde daha da belirgin bir şekilde olmak üzere dayanışmayı üst seviyede yaşattıklarını ifade eden Başkan Batur, merkezde emeği geçen hayırseverlere teşekkür etmeyi de unutmadı. Merkezin sadece bulunduğu bölgeye değil ihtiyaç olan tüm mahallelere hizmet edeceğini belirten Batur, "Pandemi sürecinde vatandaşımız, esnafımız zor durumda kaldı. İşini kaybeden vatandaşımız çok fazla. Bu aşamada yerel yönetim olarak bizler elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Kızılay ve belediyemizin yanı sıra bir de destek veren hayırseverlerimiz var. Konak'ta çok duyarlı hayırseverler var. Özellikle pandemi sürecinde veresiye defterlerinin kapatılması gibi kampanyalarımızda hayırseverlerin çok katkısını gördük. Burada para yok, kartlara yüklenen puanlar var. İhtiyaçlı vatandaşlarımız her ay buradan ister giysi alacak, ister yiyecek alacak. Evinin ihtiyacı neyse onu alacak. Sosyal Destek Merkezimiz ihtiyacı olan tüm mahallelere hizmet edecek"diye konuştu.

Şanlı: Paranın değil iyiliğin geçtiği bir yer

Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da Sosyal Destek Merkezi'nin iyiliği çoğaltan bir yer olduğunu dile getirdiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Başkanımızla ilk konuştuğumuzda Konak'a güzel bir sosyal market kazandıralım dedik. Paranın değil iyiliğin geçtiği ender yerlerden biri burası. Belediyemizin, bizim ve bağışçılarımızın katkılarıyla hazırlanan bu merkezde, ihtiyaçlı aileler gelerek alışverişlerini yapacak. Özellikle Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur'a, oybirliğiyle karar alan meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Kötülükleri belki bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz."

Hizmet geliştirilerek devam edecek

Eşrefpaşa semtinde Cici Park'ın bitişiğinde yer alan Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi, sadece içinde bulunduğu Selçuk Mahallesi'ne değil, başta yakın bölgeler olmak üzere ihtiyaç duyan tüm Konaklılara hizmet verecek. Vatandaşların ücretsiz yararlanacağı merkezde, ihtiyaçlı vatandaşlar için hazırlanan kartlara her ay belli miktarda puan yüklenecek. Vatandaşlar kartlarındaki puanları market ya da giysi alışverişinde kullanabilecek. İlerleyen süreçte geliştirilmesi planlanan merkeze giysi ve gıda marketlerinin yanı sıra bir de mobilya bölümü eklenecek.

Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi hizmete başladı

Konak Belediyesi, Türk Kızılayı, Market, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi hizmete başladı - Son Dakika


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