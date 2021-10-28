Konya'da araç hırsızlığına karıştığı ileri sürülen şüpheli Niğde'de yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde araç hırsızlığına karıştığı ileri sürülen şüpheli Niğde'de gözaltına alındı.
Ereğli'de Talatpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesinde bir işletmeye ait 01 R 5669 plakalı araç, yaklaşık 1 hafta önce çalındı.
Sabah işyerine gelen araç sahibi aracın çalındığını fark edince olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı kısa bir süre içerisinde Konya- Adana kara yolunda terk edilmiş halde buldu.
Yapılan çalışma sonrası Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli H.S. Niğde ili Ulukışla İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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