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Kürtaj politikası Amerikan Katolik Kilisesince eleştirilen Biden'a Papa'dan destek - Son Dakika

Kürtaj politikası Amerikan Katolik Kilisesince eleştirilen Biden'a Papa'dan destek

29.10.2021 20:17
Kürtaj politikası Amerikan Katolik Kilisesince eleştirilen Biden'a Papa'dan destek

Kürtaj yanlısı tutumu nedeniyle Amerikan Katolik Kilisesinin sert eleştirilerine maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus'un kendisine dini ritüellere devam edebilmesi konusunda destek verdiğini açıkladı.

Kürtaj yanlısı tutumu nedeniyle Amerikan Katolik Kilisesinin sert eleştirilerine maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus'un kendisine dini ritüellere devam edebilmesi konusunda destek verdiğini açıkladı.

Bugün Vatikan'da Papa ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Papa ile görüşmesini değerlendiren Biden, iklim değişikliği de dahil olmak üzere birçok konuda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzun süredir ABD'deki kürtaj tartışmalarının odağında olan Biden, bu konunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Hayır, Papa ile bu konuyu görüşmedik. Papa benim iyi bir Katolik olduğumu ve dini ritüellere devam edebilmem gerektiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Biden ve Amerikan Katolik Kilisesi arasında "kürtaj" çatlağı

John F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı olan Biden, ülkedeki kürtaj yasağı uygulamalarına karşı çıkarak kürtaj yanlısı bir tavır sergiliyor.

Öte yandan Amerikan Katolik Kilisesi ise söz konusu tutumunun Katolik ilkelerle ters düştüğünü belirttiği Biden'ı bu konuda sert eleştiriyor.

Biden'ın yemin ettiği gün 1200 kelimelik bir tebrik metni yayımlayan Los Angeles Başpiskoposu ve ABD Piskoposlar Konferansı José Gomez, aynı zamanda Biden'a Katolik ilkelere bağlılık çağrısı yapmıştı.

Gelecek ay ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde toplanacak bazı Katolik piskoposlar, kürtajı destekleyen Katolik yöneticilerin dini ritüellerden dışlanmasını gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan kürtaja karşı bir tavır takınan Papa ise yine de hiç kimsenin dini ritüellerden dışlanmaması gerektiğini vurguluyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Katolik, Kürtaj, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kürtaj politikası Amerikan Katolik Kilisesince eleştirilen Biden'a Papa'dan destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kürtaj politikası Amerikan Katolik Kilisesince eleştirilen Biden'a Papa'dan destek - Son Dakika
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