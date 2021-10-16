Kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını meslek liseliler karşılıyor - Son Dakika

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını karşılayarak yılda yaklaşık 1,5 milyon lira gelir sağlıyor.

Proje okulu olan lisede, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Kimya ve Motorlu Araçlar Teknolojileri bölümlerinde 14 kız olmak üzere 800 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrencilerden 10, 11 ve 12. sınıfta okuyanlar atölyelerde uygulamalı olarak eğitim alıyor.

Öğretmelerinin gözetiminde Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) iç mekan tasarımı ihtiyacını karşılayan öğrenciler, ayrıca başta İl Sağlık Müdürlüğü araçları olmak üzere resmi kurumların ve vatandaşların vasıtalarını tamir ediyor.

Atölyelerde yürütülen çalışmalarla yıllık yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde ediliyor. Gelirin yüzde 30'u öğrencilere döner sermaye üzerinden haftalık olarak ödeniyor.

"Okulun tercih edilme oranı son 2 yılda iki katına çıktı"

Okul müdürü Hasan Aksay, AA muhabirine, okulun 1945 yılında eğitim öğretime başladığını belirterek, 76 yıllık birikimle öğrencilere en üst düzeyde mesleki eğitim vererek ülkenin mühendis, teknik eleman ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunduklarını söyledi.

Okulda yedi alanda eğitim verildiğini aktaran Aksay, "800 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Bu sayıyı iki yıl içerisinde 1200 öğrenciye ve 10 alana çıkarmak istiyoruz." dedi.

Aksay, bu yıl yaklaşık 1,5 milyon lira ciro elde ettiklerini dile getirerek, "Bu cirodan öğrencilere şu ana kadar 400 bin liraya yakın para ödendi. Döner sermayeye gelen işlerin yüzde 30'u öğrenciye dağıtılmak zorunda. Bu sayede öğrencilerimiz hem eğitim görüyor hem meslek ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor." diye konuştu.

Döner sermaye kapsamında MEB, İl Sağlık Müdürlüğü ve BAİBÜ ile protokol yaptıklarını kaydeden Aksay, "Okulumuz aynı zamanda özel ihtiyaçlara da cevap veriyor. Bakanlık kapsamında yapılan çalışmada İstanbul'a gönderilmek üzere tek kişilik 6 bin sıra, değişik yerlere gönderilmek üzere çift kişilik 5 bin sıra protokolünü yaptık. Bunlardan 4 binini teslim ettik. Mobilya Bölümünde üniversitenin tefrişat işlerini bitirmek üzereyiz. Motor Bölümünde de İl Sağlık Müdürlüğünün tüm araçlarının bakım ve onarımları yapılıyor. Özele de hizmet veriliyor." ifadesini kullandı.

Aksay, çalışmaları yaparken son teknolojiyi kullandıklarını, sanayideki ekipmanın tamamının okulda da bulunduğunu anlattı.

Bolu'da sanayi sektöründe çalışanların yüzde 65'ini okullarından mezun olanların teşkil ettiğini belirten Aksay, "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin işe yerleşmemesi gibi bir durumu yok. Meslek liselerinden mezun olup da 'Ben işsiz kaldım.' diyen duymadım. En zayıf öğrenciye bile anahtar, pense tutmayı, bir parçayı ne yapması gerektiğini öğretiyoruz ki bunlar işletmelerin aradığı elmanlar." dedi.

Aksay, çalışmalar sonucunda okulun tercih edilme oranının son 2 yılda iki katına çıktığını sözlerine ekledi.