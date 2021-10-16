Üye Girişi
Kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını meslek liseliler karşılıyor - Son Dakika

Kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını meslek liseliler karşılıyor

16.10.2021 11:03
Kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını meslek liseliler karşılıyor

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını karşılayarak yılda yaklaşık 1,5 milyon lira gelir sağlıyor.

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını karşılayarak yılda yaklaşık 1,5 milyon lira gelir sağlıyor.

Proje okulu olan lisede, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Kimya ve Motorlu Araçlar Teknolojileri bölümlerinde 14 kız olmak üzere 800 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrencilerden 10, 11 ve 12. sınıfta okuyanlar atölyelerde uygulamalı olarak eğitim alıyor.

Öğretmelerinin gözetiminde Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) iç mekan tasarımı ihtiyacını karşılayan öğrenciler, ayrıca başta İl Sağlık Müdürlüğü araçları olmak üzere resmi kurumların ve vatandaşların vasıtalarını tamir ediyor.

Atölyelerde yürütülen çalışmalarla yıllık yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde ediliyor. Gelirin yüzde 30'u öğrencilere döner sermaye üzerinden haftalık olarak ödeniyor.

"Okulun tercih edilme oranı son 2 yılda iki katına çıktı"

Okul müdürü Hasan Aksay, AA muhabirine, okulun 1945 yılında eğitim öğretime başladığını belirterek, 76 yıllık birikimle öğrencilere en üst düzeyde mesleki eğitim vererek ülkenin mühendis, teknik eleman ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunduklarını söyledi.

Okulda yedi alanda eğitim verildiğini aktaran Aksay, "800 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Bu sayıyı iki yıl içerisinde 1200 öğrenciye ve 10 alana çıkarmak istiyoruz." dedi.

Aksay, bu yıl yaklaşık 1,5 milyon lira ciro elde ettiklerini dile getirerek, "Bu cirodan öğrencilere şu ana kadar 400 bin liraya yakın para ödendi. Döner sermayeye gelen işlerin yüzde 30'u öğrenciye dağıtılmak zorunda. Bu sayede öğrencilerimiz hem eğitim görüyor hem meslek ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor." diye konuştu.

Döner sermaye kapsamında MEB, İl Sağlık Müdürlüğü ve BAİBÜ ile protokol yaptıklarını kaydeden Aksay, "Okulumuz aynı zamanda özel ihtiyaçlara da cevap veriyor. Bakanlık kapsamında yapılan çalışmada İstanbul'a gönderilmek üzere tek kişilik 6 bin sıra, değişik yerlere gönderilmek üzere çift kişilik 5 bin sıra protokolünü yaptık. Bunlardan 4 binini teslim ettik. Mobilya Bölümünde üniversitenin tefrişat işlerini bitirmek üzereyiz. Motor Bölümünde de İl Sağlık Müdürlüğünün tüm araçlarının bakım ve onarımları yapılıyor. Özele de hizmet veriliyor." ifadesini kullandı.

Aksay, çalışmaları yaparken son teknolojiyi kullandıklarını, sanayideki ekipmanın tamamının okulda da bulunduğunu anlattı.

Bolu'da sanayi sektöründe çalışanların yüzde 65'ini okullarından mezun olanların teşkil ettiğini belirten Aksay, "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin işe yerleşmemesi gibi bir durumu yok. Meslek liselerinden mezun olup da 'Ben işsiz kaldım.' diyen duymadım. En zayıf öğrenciye bile anahtar, pense tutmayı, bir parçayı ne yapması gerektiğini öğretiyoruz ki bunlar işletmelerin aradığı elmanlar." dedi.

Aksay, çalışmalar sonucunda okulun tercih edilme oranının son 2 yılda iki katına çıktığını sözlerine ekledi.

Anadolu Lisesi, İzzet Baysal, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını meslek liseliler karşılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi 10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti 10:43 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi 10:17 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti 09:53 Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:02 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada         
11:07
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı         
10:14
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm         
08:53
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 11:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kurumların iç mekan tasarım ve araç tamiri ihtiyacını meslek liseliler karşılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement