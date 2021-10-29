Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Emre, Yunus ve Ersen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ersen Aydın (30), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Nusret G, Mahmut G, Abuzer G. ile Hıdır A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayatını kaybeden Ersen Aydın'ın 40 gün önce evlendiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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