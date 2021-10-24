Malatya'da en fazla, ot, çöp ve bahçe yangını söndürüldü - Son Dakika

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2021 yılında müdahale ettiği 3 bin 28 yangın, kaza ve kurtarma olayından bin 980'i ot, çöp ve bahçe yangını oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 2021 yılın 10'ncu ayın 20'sine kadar 3 bin 28 yangın ve kaza kurtarma olayına müdahale ettiklerini belirten Acar, bunlardan 184 tanesi ev ve çatı yangını, 52 tanesi iş yangını, 329 tane trafik kazasına müdahale ettiklerini ifade etti. Acar, "Bin 980 ot, çöp ve bahçe yangına, 61 de orman yangına müdahale ve 7 tane de boğulma vakası olmak üzere toplam 3 bin 28 tane olaylara müdahale ettik. Bu yıl havaların da çok sıcak geçmesiyle beraber ciddi anlamda hem ülkemiz genelinde Hem 'de Malatya'mızda yoğun yangın mevsimi yaşadık. Allah'a çok şükür ekibimiz zamanında güçlü bir şekilde müdahale ederek hemşerilerimizin sıkıntılarını gidermek için olaylara müdahale etti. Teşkilatımız bundan sonra da üzerine düşen görevlerini yapmaya devam edecek. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilmek için gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak kış mevsiminde personellere eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Acar, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın ilgisi ve talimatıyla 5 tane aracın filomuza katılması için ihalesi yapıldı. Firmaya teslim edildi. İnşallah önümüzdeki sezonda 5 tane daha fazla araçla güçlü bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA