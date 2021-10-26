Malatya Milli Eğitim'de "Başarıda Ortak Hikayemiz" programı yapıldı - Son Dakika

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilim spor ve akademik alanda ulusal başarılar gösteren öğrencilerin hikayelerini paylaşmaları amacıyla "Başarıda Ortak Hikayemiz" adlı program düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan İl Müdürü Battal Kanbay, başarı hikayelerinin bireylerin hayata dair mücadelelerinden, yolculuklarından oluştuğunu ifade etti.

Her hikayenin dinlenecek, izlenecek, örnek oluşturacak bir tarafı olduğunu kaydeden Kanbay, başarı öğrencilerin bunlardan yararlanmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Ülkeyi daha iyi yerlere taşımak ve insanlık mirasına katkı sunmak için buna ihtiyaçları olduğunu aktaran Kanbay, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Kenan Eskin'in de katılarak selamlama konuşması yaptığı program daha sonra, TÜBİTAK, TEKNOFEST, spor, müzik ve birçok alanda derece elde eden öğrencilerin deneyimlerini paylaşması ile devam etti.