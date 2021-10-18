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Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Kırgızistan'da Yatırım Forumu'na katıldı - Son Dakika

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Kırgızistan'da Yatırım Forumu'na katıldı

18.10.2021 12:49
Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Kırgızistan'da Yatırım Forumu'na katıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kırgızistan Yatırım Bakanlığının daveti üzerine gittiği Kırgızistan'da, kamu-özel diyaloğu formatında düzenlenen Yatırım Forumu'na katıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kırgızistan Yatırım Bakanlığının daveti üzerine gittiği Kırgızistan'da, kamu-özel diyaloğu formatında düzenlenen Yatırım Forumu'na katıldı.

Malatya TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırım Forumu, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un tensipleriyle Kırgızistan'ın güneyinde Fergana Vadisi'nde yer alan Batken Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadıkoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 507 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Bu hacmin 1 milyar dolara ulaşabilmesi için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Sadıkoğlu, "Bu kapsamda yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, bölgeye yatırımda bulunulabilecek firmalarımız, yatırım alanları, lojistik imkanlar, yatırımcılarımıza sunulan muafiyetler ve sağlanan avantajlar üzerine toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, milletvekilleri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Yatırım Forumu kapsamında, Batken Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş geliştirme ve dostluk protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolün Batken ve Malatya şehirleri arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesinin amaçladığını belirten Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Katıldığımız yatırım forumu kapsamında önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Tacikistan ve Özbekistan'a sınırı bulunan Batken şehri, Çin ile yapılacak ticarette de önemli bir lojistik potansiyele sahip. Kırgızistan, özellikle yatırıma ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda, Türk iş insanlarına önemli ayrıcalıklar sunuyor. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda yatırımcılarımızın dış yatırımlardaki beklenti ve taleplerini aktardık, ticaret ve kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerinde mutabık kaldık."

Başkan Sadıkoğlu, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan ile de bir araya geldi.

Büyükelçilik binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında gelişime açık olan ticari ilişkiler, öncelikli yatırım alanları, ülkedeki mevcut Türk yatırımcılarının görüşleri gibi birçok başlıkta istişarelerde bulunuldu.

Kırgızistan, Ticaret, Malatya, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Kırgızistan'da Yatırım Forumu'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Kırgızistan'da Yatırım Forumu'na katıldı - Son Dakika
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