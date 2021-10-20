Üye Girişi
Mardin Valisi Demirtaş: "Evlatlarımızı terörün kucağına bırakmamalıyız" - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş: "Evlatlarımızı terörün kucağına bırakmamalıyız"

20.10.2021 15:08
Mardin Valisi Demirtaş:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarları ve okul müdürleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarları ve okul müdürleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Vali Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında rotalarını beraber belirleyerek öğrencileri sağ salim güvenli limanlara ulaştıracaklarını söyledi.

İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının koordineli bir biçimde hazırladığı okul rehberi çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini titizlikle sürdüreceklerini kaydeden Demirtaş, maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Aşı tanımlaması yapılan tüm vatandaşları vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet eden Demirtaş, "Eğitim, sadece bir bakanlığın, valiliğin ya da il milli eğitim müdürlüğünün uhdesinde gerçekleştirilen bir kamu hizmeti değildir. Topyekun bir milleti ve ülkeyi ilgilendiren faaliyetler bütünüdür." dedi.

En büyük sermayelerinin genç nüfus olduğunu kaydeden Demirtaş, bu sermayeyi şekillendiren mimarların eğitimciler olduğunu aktardı.

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı korunması ve kollanması gerektiğini ifade eden Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin uyuşturucu ile tanışmaması gerekmektedir. Uyuşturucunun okulun çevresine ulaşmamalıdır. Bunun için güvenlik kuvvetleriyle iletişim halinde olmalısınız. Okul, veli ve öğrenci iş birliği güçlendirilmeli. Evlatlarımızı, yavrularımızı terör örgütlerinin kucağına bırakmamalıyız. Okullarımızda ve okullarımızın çevresinde terör propagandasına müsaade etmemeli, gereken tedbirleri almalıyız. Her konuda iş birliğinde bulunacağımız birinci derece paydaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz, muhtarlarımız, mahallelerimizde bulunan imamlarımız ve zabıta ekiplerimizin olduğunu unutmayalım."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, kurum amirleri, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.

Mardin Valisi Demirtaş: Evlatlarımızı terörün kucağına bırakmamalıyız
Mardin Valisi Demirtaş: Evlatlarımızı terörün kucağına bırakmamalıyız

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Demirtaş, Mardin, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş: 'Evlatlarımızı terörün kucağına bırakmamalıyız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı 15:04 Okan Kurt'un saldırdığı komşusu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü 14:57 Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı
Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu 14:49 Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:26 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar 14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek 13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu 12:42 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri
15:03 Okan Kurt'un saldırdığı komşu konuştu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı
15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı
14:56 Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
14:54 Son dakika magazin haberleri!
14:53 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı
14:52 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti
14:51 Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak
14:48 Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu
14:27 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı
14:21 İngiltere'den önemli geri dönüşüm hareketi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın üretecekler
İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü bu sözlerle kendini savundu: Taksim'de 50 euroya yolcu taşıyorlar İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü bu sözlerle kendini savundu: Taksim'de 50 euroya yolcu taşıyorlar         
15:05
2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı         
15:02
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin haberleri!         
14:54
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi         
14:26
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 15:17:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Demirtaş: "Evlatlarımızı terörün kucağına bırakmamalıyız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement