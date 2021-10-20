Mardin Valisi Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarlar toplantısı kapsamında Kızıltepe ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda merkez ve kırsal mahallelerde görevli muhtarlarla buluşarak sorun, şikayet ve talepleri dinledi, sorunların çözümüne ilişkin istişarelerde bulundu.

Demirtaş, gelişmiş ve kalkınmış bir Kızıltepe için tüm paydaş kurumların yanı sıra kamu yönetiminin sahadaki uygulayıcıları konumunda bulunan muhtarlarla el birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Çam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abdulselam Er katıldı.