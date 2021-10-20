MASKİ'den Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Personele İlişkin Tebliğ" konusunda bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede tebliğin bu haliyle yürürlüğe girmesinde Su ve Kanalizasyon İdarelerinde yaşanabilecek sorunlar, tebliğin içeriği, revize edilmesi gereken kısımlar, yürürlüğe gireceği tarihin uzatılması gibi konular istişare edildi. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Yardımcısı Çevik'e teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Çevik de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamını ve hediyelerini Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan'a takdim etti.