Üye Girişi
MASKİ'den Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

MASKİ'den Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne ziyaret

20.10.2021 17:00
MASKİ'den Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne ziyaret

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Personele İlişkin Tebliğ" konusunda bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede tebliğin bu haliyle yürürlüğe girmesinde Su ve Kanalizasyon İdarelerinde yaşanabilecek sorunlar, tebliğin içeriği, revize edilmesi gereken kısımlar, yürürlüğe gireceği tarihin uzatılması gibi konular istişare edildi. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Yardımcısı Çevik'e teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Çevik de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamını ve hediyelerini Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan'a takdim etti.

MASKİ'den Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ertuğrul Çalışkan, Tebliğ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ'den Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor 17:00 Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi 16:47 Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti 16:27 Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti
Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi 15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kılıçdaroğlu, 14:28 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı

Son Dakika Haberleri
16:36 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
16:03 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
15:35 Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş
15:31 Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı
15:27 Sektörün liderleri 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi! Gıdadaki en önemli iki sorun gündemde yer aldı
KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu         
17:02
Tartıştığı eşinin darbedip kafasını duvara vurduğu Fatime, hayatta kalma mücadelesini kaybetti Tartıştığı eşinin darbedip kafasını duvara vurduğu Fatime, hayatta kalma mücadelesini kaybetti         
17:00
Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi         
16:37
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Kavgayı ayırırken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada Kavgayı ayırırken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada         
15:42
2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı         
15:02
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi         
14:26
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor         
14:26
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 17:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: MASKİ'den Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement