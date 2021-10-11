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Mimarlar, Kongre Merkezi'nde buluştu - Son Dakika

Mimarlar, Kongre Merkezi'nde buluştu

11.10.2021 10:42
Mimarlar, Kongre Merkezi'nde buluştu

Dünya Mimarlık Haftası'nda bir araya gelen Büyükşehir ve sivil toplum kuruluşları yeni yönetmelikler hakkında fikir alışverişinde bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Mimarlık Haftası kapsamında sivil toplum kuruluşları ve serbest çalışan proje müellifleriyle bir araya geldi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personelinin de katıldığı toplantı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan değişiklikler değerlendirilerek katılımcılar ilgili konularda bilgilendirildi.

DÜNYA MİMARLIK HAFTASI'NDA DÜZENLENDİ

Dünya Mimarlık Haftası kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Deniz Yılmaz, oda yönetimi ve üyeleri ile Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Başkanı Cenk Elgin ve üyeleri katıldı.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren, 25.03.2021 tarih 31434 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile de son şeklini alan Otopark Yönetmeliği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

ORTA HASARLI BİNALARIN DÖNÜŞÜMÜ

KBB İmar Yönetmeliği hakkında bilgilendirmelerde bulunan Günler, Çatı Arası ve Bodrum Piyesleri, orta hasarlı binaların dönüşümü ile ilgili çalışmalar, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarih ve 365 sayılı kararı ile kabul edilerek 16.07.2021 tarihinde yerel gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan; "Kocaeli Sınırları İçerisinde Uygulanacak Otopark Yönetmeliğine Dair Usul ve Esaslar" hakkında da katılımcılara bilgi aktarımında bulundu.

ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplantıda, Kocaeli'de faaliyet gösteren mimarların, mesleki faaliyetlerini yürütürken ilgili idarelerde yaşadıkları zorluklar ve çözüm önerileri de tartışıldı.

Mimarlar, Kongre Merkezi'nde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kongre, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mimarlar, Kongre Merkezi'nde buluştu - Son Dakika


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