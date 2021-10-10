Üye Girişi
Mobil aşı ekibi "nostaljik minibüs"le köy köy dolaşıyor - Son Dakika

Mobil aşı ekibi "nostaljik minibüs"le köy köy dolaşıyor

10.10.2021 11:44
Mobil aşı ekibi

Eski minibüsü küçük bir karavana çeviren doktor Ömer Öktem, "Fahriye" adını verdiği aracıyla köy köy dolaşıp, ekibiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Eski minibüsü küçük bir karavana çeviren doktor Ömer Öktem, "Fahriye" adını verdiği aracıyla köy köy dolaşıp, ekibiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yalova'nın Termal ilçesindeki Termal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ömer Öktem, eski model araçlara olan ilgisini Kovid-19 döneminde avantaja çevirdi.

Türk Kızılay tarafından kullanıldıktan sonra emekliye ayrılan 1986 model minibüsü ihale yoluyla alan arkadaşından geçen yıl satın alan Öktem, yaklaşık bir yıl içerisinde minibüsü modifiye ederek küçük bir karavana çevirdi.

Aşılama çalışmasında görevli ekip arkadaşlarıyla "Fahriye" adını verdiği ve gözü gibi baktığı minibüsle köy köy dolaşan Öktem, aracı köy meydanı veya köy girişine kuruyor.

Tentesi, kamp masa ve sandalyeleriyle dikkati çeken aracın yanına gelen vatandaşlarla görüşen sağlık ekibi, aşı olmak istemeyenleri de ikna edip onaylarını aldıktan sonra aşılıyor.

Son olarak Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de aşılama çalışması yürüten Öktem, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının sürecin başından itibaren yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği araçlarla da çalışmalar yürüttüklerini ancak farkındalık oluşturmak adına karavanını da kullandığını anlatan Öktem, "Birinci dozları diğer araçlarımızla yaptık ama ikinci ve üçüncü dozlar için bir farkındalık oluşturmak istedik. Dikkat çekmesi için ulaşılması zor yerlere karavanımız 'Fahriye' ile ulaşıyoruz. İnsanlar aracı merak ettiği için gelip sorular soruyor. Biz de bu arada bilgilendirip, gerekirse ikna edip aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

"Fahriye" nin 35 yaşında olduğunu ve eski model olmasının aslında dikkati çektiğini belirten Öktem, şöyle konuştu:

"Yeni bir karavan olsaydı bu kadar dikkat çekmezdi. Eski ve nostaljik oluşunun avantajını kullanıyoruz. Daha önce benzer araçlarla sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Kanser taramaları için kullandığımız oldu. Bu sefer de aşı için yollardayız. İnsanlar gördüklerinde önce gülümsüyor. Bu onların dikkatlerini çekiyor, sıcak geliyor görüntüsü. Verdiği samimiyetten dolayı muhtemelen aşılama daha da artmaya başladı. Zaten Yalova olarak da fena durumda değiliz ama bu şekilde daha da iyileştireceğiz inşallah. 'Fahriye' aslında emekli bir sağlık çalışanı diyebiliriz. Daha önce Kızılay aracı olarak kullanıldı. Geçen yıl arkadaşımdan aldım ve karavanlaştırma aşamasına girdim. Bu yıl bitti ve yollara çıktık. Bunun haricinde 'Nazmiye' adında bir kanavanım daha var. O da 1968 model bir minibüsümüz. Onu da daha öncesinde kanser tarama çalışmasında kullanmıştık."

Aşı olmamış veya eksik dozu bulunan insanları telefonla birebir aradıklarını ifade eden Öktem, herkesi aşı olmaya davet etti.

"Köy aşılamalarında bize çok büyük olanak sağlıyor"

Termal Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gizem İnan ise "İlçe toplum sağlığı merkezi olduğumuz için köy aşılamalarına daha fazla önem gösterdik çünkü aşı olmaya gelemeyen halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Termal ilçemiz turizm merkezi konumunda olduğu için otellerde aşılamalarımızı yürüttük." dedi.

İnan, nostaljik minibüse ilişkin şunları söyledi:

"Karavanın ilgi çekici olması, insanların bilgi alırken aşıya olan ilgisini de arttırdı. Köy aşılamalarında bize çok büyük olanak sağlıyor. Ekip olarak tek araçla gidiyoruz ve meydanda standımızı açtığımızda büyük ilgi görüyoruz. Toplu aşılamalarda bize büyük kolaylık sağladığı için karavanımızı sürekli kullanmayı düşünüyoruz."

Karavan ile aşı çalışmasına katılmanın kendileri için de çok güzel geçtiğini anlatan hemşire Filiz Ayyıldız, "İnsanların dikkatini çekiyor. Bu bize önemli bir avantaj sağlıyor. Merakla karavana bakmak için gelenlerin aşılamalarını sorguluyor, eksik veya olmamış olanları yapıyoruz. Karavan kesinlikle farkındalık yapıyor ve önceki oranlara baktığımızda aşılamada artış yaşadık." dedi.

Nostaljik minibüsü gören aşı olmaya koşuyor

Köy meydanı veya uygun alanlarda minibüsü ilk gördüklerinde karavanla kamp yapıldığını düşünen vatandaşlar, aşı ekibi ve asılan afişi görünce hemen soluğu ekibin yanında alıyor.

Yoldan traktörle geçerken minibüsü ve aşı ekibini görünce duran 54 yaşındaki çiftçi Nusret Bakış da aşısını olmaya geldi.

Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını anlatan Bakış, "Daha önce hiç aşı olmamıştım. Karavanı ve ekibi görünce hemen geldim. Herkes aşı olsun bence. Karavanla dolaşmaları çok güzel bir şey. Eğer bu karavan olmasaydı hayatta aşı olmazdım. Ben 54, hanım 66 yaşında. Eşim de aşı olmadı hiç. Allah razı olsun bu karavanı gördüm ve aşı olmaya geldim." diye konuştu.

Karavanın farkındalık oluşturduğunu anlatan Ece Şahin, "Bu benim üçüncü doz aşım. Aşımız karavanla ayağımıza kadar geldi. Karavan aşı vurmak istemeyen insanlar için sevimli olmuş. Zaten aşı vurulmadan bu virüsün bitebileceğini düşünmüyorum. O yüzden herkesin aşı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Termal'de bir turizm işletmesinde çalışan Yusuf Bakar, ikinci doz aşısını yaptırmak için karavana geldiğini belirterek, "Değişik bir atmosfer oldu benim için. Karavan dikkatimi çok çekti hatta güvenlikçi arkadaşlara burada konaklama yapılmasın dedim. Sonra aşı ekibi olduğunu öğrenince tuhaf ama güzel geldi bana." dedi.

Mobil aşı ekibi nostaljik minibüs le köy köy dolaşıyor
Mobil aşı ekibi nostaljik minibüs le köy köy dolaşıyor
Mobil aşı ekibi nostaljik minibüs le köy köy dolaşıyor
Mobil aşı ekibi nostaljik minibüs le köy köy dolaşıyor
Mobil aşı ekibi nostaljik minibüs le köy köy dolaşıyor

COVIRAN Bereket, Kızılay, Yalova, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil aşı ekibi 'nostaljik minibüs'le köy köy dolaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 11:28 Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş 11:16 Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı 11:07 Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 11:03 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor 11:01 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı 10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı 10:13 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı

Son Dakika Haberleri
11:16 Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş
11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi
11:05 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
11:00 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
10:12 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı         
11:36
İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor         
11:28
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi         
11:02
Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan "D vitamini" tavsiyesi geldi         
10:38
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı         
10:22
Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda         
10:08
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 12:06:31. #1.12#
SON DAKİKA: Mobil aşı ekibi "nostaljik minibüs"le köy köy dolaşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement