Murda'ya hapis talebi - Son Dakika

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Murda hakkında hazırlanan iddianamede, 'uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

'Duman', 'Eh Baba' ve 'Pahalı' isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, 'Murda' isimli şarkıcı Önder Doğan (37) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Hollanda'da yaşayan Murda, geçtiğimiz Pazar günü, Türkiye'ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hollandalı Murda, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İfadesinde, "2 tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" dediği öğrenilen Murda hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildiği takdirde, Murda önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bunun yanı sıra Murda'nın hakkındaki adli kontrol hükmüne itiraz ettiği öğrenildi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)