NASA'dan Salda Gölü paylaşımı - Son Dakika

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Instagram hesabından yapılan yeni Salda Gölü paylaşımında, göldeki kayaların ve Mars'taki Jezero Krateri'ndeki kayaçların birbirine benzediği düşüncesi yinelendi.

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Paylaşımda, Salda Gölü'ndeki kayaların ve Mars'taki Jezero Krateri'ndeki kayaçların

birbirine benzediği düşüncesi bir kez daha dile getirildi.

Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi böyle nefis kesici su manzaralarından yoksun. Mars kaşifi Perseverance, bilim adamlarının 3.5 milyar yıl önce bir göl ve nehir deltasının aktığını tahmin ettiği Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının

Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl önceki haline benzediğini düşündükleri bir bölgeyi, Türkiye'deki Salda Gölü'nün kıyısını süslüyor. ifadeleri kullanıldı..

Paylaşılan mesajda ayrıca bilim adamlarının, Dünya'daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek

milyarlarca yıl önce Mars'ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha

iyi anlayabileceklerine dikkat çekildi..

NASA'nın daha önce de Twitter hesabından yatığı Salda gölünün Mars'taki Jezero Krateri'ne benzer bir jeolojik yapıda olduğunu duyurmuŞtu.