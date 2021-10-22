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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "İlk Yapay Zeka Stratejimiz üzerinde anlaştık" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "İlk Yapay Zeka Stratejimiz üzerinde anlaştık"

22.10.2021 15:24
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin NATO'nun ilk Yapay Zeka Stratejisi konusunda anlaşmaya vardığını, inovasyon projeleri için de 1 milyar avroluk fon oluşturduğunu duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin NATO'nun ilk Yapay Zeka Stratejisi konusunda anlaşmaya vardığını, inovasyon projeleri için de 1 milyar avroluk fon oluşturduğunu duyurdu.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma bakanlarının bugün Nükleer Planlama Grubu altında bir araya geldiğini belirten Stoltenberg, bu konudaki iş birliğinin nükleer silahlar barışı korumak için kullanıldığı sürece NATO'nun güvenilir bir nükleer ittifak olduğunu garanti etmek için önemli arz ettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Müttefikler bugün NATO İnovasyon Fonu oluşturmak için bir anlaşma imzaladı. Bu fonun yeni çıkan ve yıkıcı teknolojiler üzerinde çalışmak için 1 milyar avroluk yatırım yapmasını bekliyorum." diye konuştu.

Söz konusu fonun daha büyük bir resmin bir parçası olduğunu dile getiren Stoltenberg, beraberinde "DIANA" denilen Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı'nı da inşa ettiğini, İttifak genelinde teknoloji test merkezleri ve hızlandırıcı siteler ağı sağlayacağını bildirdi.

Stoltenberg şunları söyledi:

"Müttefikler NATO'nun ilk Yapay Zeka Stratejisi üzerine anlaştı. Bu strateji uluslararası hukuka uygun olarak yapay zekanın sorumlu kullanımı için standartlar belirleyecek. Yapay zekanın benimsenmesini nasıl hızlandıracağımızın ana hatlarını çizecek." dedi.

AB-NATO iş birliği

Stoltenberg, "NATO-AB iş birliği şimdiden görülmemiş seviyelere ulaştı." diye konuştu.

AB ile NATO'nun siber uzayda, gerçek zamanlı olarak tehditler ve güvenlik açıkları hakkında bilgi alışverişi yaptığını belirten Stoltenberg, " Ege Denizi'nde deniz misyonumuz, Türkiye ile yaptıkları anlaşmayı uygulamak için AB ile birlikte çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Stoltenberg, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliğinden Rusya'nın duyduğu rahatsızlıkla ilgili bir soruya, "Ukrayna'nın ne zaman İttifaka katılmaya hazır olduğuna karar vermek Ukrayna ve NATO müttefiklerinin görevidir. Başka hiçbir ülkenin bu sürece müdahale etme veya söz söyleme hakkı yoktur." yanıtını verdi.

Afganistan

Stoltenberg, Bakanların Afganistan konusunda alınan dersleri değerlendirdiğini de belirtti.

"Taliban'ı Afganistan'ın uluslararası teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi, insan hakları ve güvenli geçişler konusunda verdiği sözlerle ilgili nasıl sorumlu tutabileceğimiz konusunda müttefiklerimiz ve partnerlerimizle görüşüyoruz." diyen Stoltenberg, müttefiklerin son haftalarda binlerce Afgan'ın güvenli şekilde yerleştirilmesi için verdiği desteğe teşekkür etti.

S-400 konusu

"Türkiye'nin S-400 dışında başka askeri araçlar için de Rusya'ya yönelme ihtimali" ile ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Bu, bu toplantıda tartışılan bir konu değildi." dedi.

Stoltenberg şöyle devam etti:

"Savunma tedarikleri ulusal kararlardır. NATO için önemli olan onların NATO ile birlikte çalışabilir olmasıdır. S-400 bir Rus sistemi ve NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerine entegre edebileceğimiz bir şey değil. Mesajımız buydu. Ayrıca alternatif sistemler bulma çabalarını nasıl destekleyebileceğimize baktık ve bu çabalar devam edecek."

Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının toplantıların ilk gününde yeni ve kapsayıcı bir savunma planını onayladığını, İttifakın kabiliyet hedefleri üzerinde uzlaştığını, Rusya ve Afganistan gibi konuları ele aldıklarını belirtmişti.

Toplantılarda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti.

Jens Stoltenberg, Yapay Zeka, Afganistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'İlk Yapay Zeka Stratejimiz üzerinde anlaştık' - Son Dakika


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