NAZİLLİ'DE KAVŞAKTA OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

NAZİLLİ'DE KAVŞAKTA OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI 2 YARALI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta bir cip ile çarpışan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta bir cip ile çarpışan otomobildeki 2 kişi, yaralandı. Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Denizli- Aydın Karayolu üzerindeki Nazilli Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yeni Mahalle, 22 Sokak yönünden gelerek kavşağa girmeye çalışan Ecehan Elmas'ın (36) kullandığı 09 AEA 388 plakalı cip ile, Denizli'den Aydın istikametine giden Mertcan Karakoç (22) yönetimindeki 09 AED 235 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkıp, takla atarak ters döndü. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.K ile yanındaki Onur Batur (24) yaralanırken, cip sürücüsü E.E. kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan 2 yaralı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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