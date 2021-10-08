NAZIM HİKMET'İN HAYATI, RUSÇA TİYATRO OYUNU İLE SAHNELENDİ - Son Dakika

MERSİN'de St. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İlişkiler Derneği, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin desteğiyle St. Petersburg Devlet Mimigrantı Tiyatrosu'nun 'Nazım Hikmet Şairin Aşkı ve Kaderi' adlı oyunu sahneledi.

Rusya, Almanya, Ukrayna ve İsrail'de 100'den fazla oyunu sahnelenen Türkolog ve yönetmen Vladimir Vorobyov ve Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov'un birlikte yazdığı oyunun yönetmenliğini Vorobyov yaptı. Vorobyov, oyunun ilk gösterisinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, Oyunu hem Türkler hem de Ruslar izledi. Oyunda çok fazla pencereden Nazım Hikmet'i anlatmaya çalıştık. Hem insan olarak, hem oyun yazarı, şair olarak, vatanını, memleketini seven olarak onun kişiliğini göstermeye, anlatmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuz dedi.

Gösterim öncesi Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Uzmanı Eyyüp Lütfi Sarıcı, Türkiye ve Rusya arasında kültürlerarası diyaloğu geliştirmeye yönelik girişimlerin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek Nazım Hikmet, dünya kültür mirasının bir parçası, kişiliği ve eserleri iki ülke için büyük önem taşıyan en büyük yazar, şair ve oyun yazarlarından biridir. Rus tiyatrosunun eserlerinin projemizin çalışanları ve Türk seyirciyle buluşturulmasını desteklemek, büyük şairin anısını yaşatarak kendisine karşı saygımızı gösterebilmemiz açısından güzel bir fırsat dedi.

Nazım Hikmet'in biyografisi ve eserlerinin temelinde sahnelenen oyun, şairin çalışmalarını ve hayatının az bilinen yönlerini ortaya koyuyor. Birçok ülkeden milyonlarca insanın dikkatini çeken Nazım Hikmet'in eserleri neredeyse dünyanın tüm dillerine tercüme edildi. Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Rusça olarak sahneye konan oyun, Türk izleyicilerle simultane çeviri ile buluştu. Oyun, 10 Ekim'de İstanbul Maltepe Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek.