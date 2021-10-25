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New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set - Son Dakika

New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set

25.10.2021 02:19

New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği setten görüntü Setin önüne bırakılan çiçek NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği setten görüntü

Setin önüne bırakılan çiçek NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde silahı ateşlemesi sonucu 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği set görüntülendi.

New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set
New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set
New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set
New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Mexico, Film, Rust, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set - Son Dakika


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SON DAKİKA: New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set - Son Dakika
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