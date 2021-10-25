New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set - Son Dakika

New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği setten görüntü
Setin önüne bırakılan çiçek NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde silahı ateşlemesi sonucu 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği set görüntülendi.
Kaynak: AA
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